Силовики сорвали бойцовский турнир в Москве

Силовики сорвали бойцовский турнир Hype FC по поп-MMA, который должен был состояться 12 ноября в Москве, передает Telegram-канал SHOT.

Турнир должен был пройти на Live-арене. Очевидцы сообщили, что в начале мероприятия на арену зашли люди в форме и масках и увели главу Hype FC Магомеда Носаева, который известен под псевдонимом Альфредо Аудиторе.

После этого было объявлено, что турнир не состоится. Изначально ивент был запланирован на 1 ноября, но тогда он тоже был перенесен по неизвестным причинам.

Предварительно, турнир мог быть отменен из-за обращения общественников, которые обвиняют Hype FC в пропаганде наркотиков и рекламе казино. Также сообщалось, что Носаев имеет проблемы с законом сразу по нескольким статьям.

Ранее российскому бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Магомеду Анкалаеву предложили выйти на главный бой турнира в Лас-Вегасе.

Ранее чеченский боец MMA одержал победу на турнире UFC.