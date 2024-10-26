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Чеченский боец MMA одержал победу на турнире UFC

Чеченский боец MMA одержал победу над Уиттакером на турнире UFC

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Чеченский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби.

Поединок закончился в первом раунде, когда Чимаев заставил сдаться соперника после болевого приема.

Чимаев одержал 14-ю победу в 14 боях в ММА. Роберт Уиттакер потерпел 8-е поражение в 34 поединках.

Уиттакера одержал 27 побед и потерпел восемь поражений. В своем последнем поединке Уиттакер проиграл россиянину Икраму Алискерову. Поединок состоялся 22 июня 2024 года. Судьба поединка решилась уже в первом раунде. Для победы Уиттакеру потребовалась 1 минута 47 секунд.

21 октября 2023 года Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда. Чимаев победил судейским решением.

Первый поединок в MMA Чимаев провел 26 мая 2018 года. Бой завершился в начале второго раунда. Чимаев победил техническим нокаутом.

Ранее глава UFC анонсировал возвращение турнира в Россию.

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