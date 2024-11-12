Дзюба о генеральном директоре «Локомотива»: его ненавидят все в команде

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что в клубе все ненавидят генерального директора клуба Владимира Леонченко, передает «Матч ТВ».

«Он думает, что имеет власть. Мне кажется, что он получил власть только над тренером Михаилом Галактионовым. Леонченко — единственный человек, которого ненавидят все в «Локомотиве», — сказал Дзюба.

Также Дзюба назвал Леонченко не человеком, а пародией, отметив, что он разрушает вокруг себя все и не любит, прежде всего, себя.

Дзюба выступал за «Локомотив» с 2023 по 2024 год. Летом 2024 года он перешел в тольяттинский «Акрон». Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» (0:5) Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте игры, вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

3 ноября Дзюба вышел на поле в матче с самарскими «Крыльями Советов» и забил один мяч (2:0), а в игре со «Спартаком» (0:4) результативными действиями не отметился.

Ранее тренер «Спартака» похвалил Дзюбу.