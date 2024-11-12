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Агент объяснил, зачем «Спартак» выгнал португальского спортивного директора

Агент Сафонов заявил, что у Амарала не было реальных полномочий в «Спартаке»

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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Футбольный агент Алексей Сафонов в интервью Legalbet заявил, что уволенный из московского «Спартака» с позиции спортивного директора Томаш Амарал не имел реальных полномочий в клубе.

По его словам, португальский специалист стал заложником обстоятельств.

«Я считаю, что Амарала загнали в рамки в «Спартаке». Он был свадебным генералом. Если бы я лучше знал английский язык, то мы бы коммуницировали больше», — заявил Сафонов.

10 ноября «Спартак» объявил об увольнении Амарала. В этот же день красно-белые в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромили тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Команда на восемь очков отстает от лидирующего «Краснодара», который пока не сыграл в 15-м туре. «Акрон» расположился на девятой позиции, имея в активе 16 баллов. Вторым в чемпионате идет московский «Локомотив», имея в активе 35 баллов.

Ранее африканец из «Факела» предложил сыграть против сборной России.

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