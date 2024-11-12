Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Африканец из «Факела» предложил сыграть против сборной России

Игрок «Факела» Селе выразил надежду о скором возвращении России в турниры ФИФА

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Полузащитник воронежского «Факела» и сборной ЮАР Табо Селе в интервью Legalbet после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» заявил, что хотел бы скорейшего возвращения национальной сборной России к официальным играм.

По его словам, также было бы здорово организовать товарищескую игру сборной ЮАР против сборной России.

«Верю, что скоро сборную России вернут к большим международным соревнованиям, потому что ваша страна этого заслуживает. Здесь люди очень любят футбол», — заявил Селе.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 92-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее Артем Дзюба рассказал, что жена плакала, отговаривая его переходить в «Акрон».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами