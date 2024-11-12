Африканец из «Факела» предложил сыграть против сборной России

Полузащитник воронежского «Факела» и сборной ЮАР Табо Селе в интервью Legalbet после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Локомотива» заявил, что хотел бы скорейшего возвращения национальной сборной России к официальным играм.

По его словам, также было бы здорово организовать товарищескую игру сборной ЮАР против сборной России.

«Верю, что скоро сборную России вернут к большим международным соревнованиям, потому что ваша страна этого заслуживает. Здесь люди очень любят футбол», — заявил Селе.

Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 92-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Ранее Артем Дзюба рассказал, что жена плакала, отговаривая его переходить в «Акрон».