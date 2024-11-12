Названо главное разочарование сезона РПЛ

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что считает посещаемость матчей чемпионата в сезоне-2024/25 главным разочарованием. Его слова приводит РИА Новости.

«Главное разочарование — посещаемость некоторых матчей Российской Премьер-Лиги. Я не буду называть клубы. У нас яркий чемпионат, яркие клубы. Не буду говорить о руководстве клубов — сейчас наша общая задача, чтобы матчей с низкой посещаемостью не было», — заявил Алаев.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сыграно 15 туров. По итогам первой половины сезона лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. На один балл от «быков» отстает петербургский «Зенит», а замыкает тройку лучших московский «Локомотив», который набрал 34 балла.

«Динамо» идет на четвертой строчке, набрав 30 баллов. «Спартак» — пятый, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков. На балл отстает ЦСКА, расположившийся на шестой строчке.

После 15-го тура в РПЛ запланирована пауза — на матчи сборных. Россия сыграет товарищеские игры с Брунеем и Сирией. 16-й тур РПЛ стартует 22 ноября.

Ранее была названа причина, по которой «Зенит» станет чемпионом РПЛ.