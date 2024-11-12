Медведев одержал первую победу на Итоговом турнире

Российский теннисист Даниил Медведев в матче второго тура группового этапа Итогового турнира ATP обыграл представителя Австралии Алекса де Минора.

Встреча, которая продолжалась менее полутора часов, завершилась со счетом 6:2, 6:4.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В матче первого тура Медведев уступил Тейлору Фрицу из США со счетом 6:4, 6:3. В заключительном матче группового этапа Медведев сыграет с представителем Италии Янником Синнером. Матч пройдет 14 ноября. Спортсмены выйдут на корт в 16:00 по московскому времени.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Россию на нем представляют Даниил Медведев и Андрей Рублев. По итогам жеребьевки, они попали в разные группы. Медведев оказался в группе Илие Настасе, где его соперниками станут Синнер, Фриц и Де Минор. В группе Джона Ньюкомба, куда попал Андрей Рублев, также играют немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

Ранее СМИ раскритиковали поведение Медведева.