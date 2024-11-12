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«Запятнал теннис позорным шоу»: СМИ раскритиковали поведение Медведева

AS о поведении Медведева: он запятнал теннис этим позорным новым шоу

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Annegret Hilse/Reuters

Известное издание AS критично оценило поведение российского теннисиста Даниила Медведева в матче Итогового турнира ATP с американцем Тейлором Фрицем.

Во втором сете Медведев жонглировал ракеткой, бросал ее и пытался принять обратной стороной. За это поведение теннисист был наказан дважды — в первый раз предупреждением, за второе нарушение лишился очка во втором сете при счете 4:2 в пользу соперника.

«Медведев запятнал теннис этим позорным новым шоу», — подписало издание видео с жонглированием.

10 ноября Медведев проиграл Фрицу со счетом 4:6, 3:6 за 1 час 20 минут.

Следующий матч россиянин проведет 12 ноября против австралийца Алекса де Минора, а 13 ноября Медведева ждет поединок с итальянцем Янником Синнером.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине с 10 по 17 ноября. Россию на нем представляют Даниил Медведев и Андрей Рублев. По итогам жеребьевки, они попали в разные группы. Медведев оказался в группе Илие Настасе, где его соперниками станут Синнер, Фриц и Де Минор. В группе Джона Ньюкомба, куда попал Андрей Рублев, также сыграют немец Александр Зверев, испанец Карлос Алькарас и норвежец Каспер Рууд.

Ранее соперник Медведева Фритц назвал его поведение смешным.

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