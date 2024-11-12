Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт

Шанс все исправить: Медведев играет с Де Минором на Итоговом. LIVE

Теннис. Итоговый турнир. Группа А. Медведев (Россия) — Де Минор (Австралия). ОНЛАЙН

close
Geoff Burke/USA TODAY Sports/Reuters
В матче второго тура Итогового турнира АТР в группе А россиянин Даниил Медведев играет с австралийцем Алексом Де Минором. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
15:55

Медведев и Де Минор встречались девять раз. Шесть побед за россиянином, три у соперника. При этом единственную встречу в 2024-м выиграл Алекс, но это было на «Ролан Гаррос» на грунте (в четвертом круге) — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. Все остальные встречи были на харде. В последних четырех счет — 2-2.

15:50

Оба соперника проиграли свои первые матчи на турнире. Медведев уступил Тейлору Фритцу — 4:6, 3:6. Де Минор был бит первой ракеткой мира Янником Синнером — 3:6, 4:6. Сегодня для обоих практически решающий матч — поражение фактически не оставит шансов пройти в полуфинал. А ведь Медведеву еще играть с Синнером.

15:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! Во втором туре Итогового турнира АТР россиянин Даниил Медведев встречается с австралийцем Алексом Де Минором. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
Курский губернатор под крики «уволить» снял с поста главу района. Решение встретили овациями
Mash: главу Суджанского района Курской области и его замов отправили в отставку
Польша не намерена сбивать ракеты над Украиной. Военная операция, день 993-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 993-й день
Суд приговорил 68-летнего педиатра Надежду Буянову к 5,5 года колонии
Президент Зимбабве назвал Лукашенко своим очень молодым братом
Суд в Абхазии отпустил задержанных оппозиционеров
Утяшева показала подросшую дочь от Воли
Россияне массово понесли деньги на вклады
Новости и материалы
Washington Post назвала гражданам США пять стран, куда уехать от Трампа
Россия сохранила лидерство по поставкам нефти своим главным партнерам
Макрон поставил условие по решению конфликта на Украине
Леонтьев может появиться на «разовых мероприятиях» после недавнего выступления
66-летняя Мадонна бросила 28-летнего футболиста
Ветерану СВО отказали в выплате после получения ранения, его права восстановил суд
Путину доложат обо всех предложениях по поддержке жителей Курской области
«Он мстит»: названа причина невызова Мбаппе в сборную Франции
Президент Сербии призвал добиться мира на Украине и Ближнем Востоке
Названа дата рассмотрения закона о запрете пропаганды чайлдфри в Совфеде
Стало известно о планах по восстановлении сектора Газа
Названы все цены на кроссовер Xcite X-Cross 8
Неизвестный в маске пытался изнасиловать студентку в Екатеринбурге
В аэропорту Красноярска самолет при взлете сбил сигнальные огни
В НАТО призвали наращивать помощь Киеву для изменения траектории конфликта
Пассажирка получила ожоги во время турбулентности и потребовала $5 млн у авиакомпании
Бритни Спирс впервые за два года воссоединилась с младшим сыном
На Елену Хангу напал бегемот в Африке: «Показалась морда страшная»
Все новости
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри в России
35 человек погибли в Китае при наезде машины на пешеходов
Доступ к ресурсам и военные ВСУ в Европе. Чем Зеленский хочет завоевать расположение Трампа?
FT: Трампа заинтересовал доступ к ресурсам Украины в плане победы Зеленского
Российские войска окружают Курахово. Что дальше?
Полковник Ходаренок назвал главной задачей ВС РФ выход на левый берег Днепра
Угрозы, порча, суд. Можно ли в России безопасно пошутить?
Губернатор Карелии рассказал о сотнях жалоб на шутку актрисы про карельский язык
Силуанов назвал доллары ненужными для россиян. Туристам из РФ отказывают в их обмене за рубежом
Министр финансов Силуанов заявил журналистке, что россиянам не нужны доллары
Серийный убийца, который не убивал: 90 лет назад родился Чарльз Мэнсон
Что посмотреть в Великом Устюге: резиденция Деда Мороза и другие достопримечательности
Гид для туристов по Великому Устюгу: памятники, музеи, развлечения, проживание
«Лишь бы спасти». Как в России лечат бойцов СВО новыми методами
Глава госпиталя Вишневского Есипов: устойчивую инфекцию мы лечим бактериофагами
Протесты в Абхазии набирают обороты. К президентскому дворцу стянута военная техника
В Абхазии в ходе беспорядков оппозиция заблокировала центральную трассу
Век почты не видать. Какими сервисами пользуются российские зэки
Во ФСИН не увидели необходимости в создании госмессенджера для заключенных
Переговоры или удары по России: кандидат в канцлеры ФРГ пообещал ультиматум Путину
Мерц пообещал выставить России ультиматум по СВО в случае победы на выборах
Проблемы с сердцем или неизвестное вещество: от чего умер пресс-секретарь Shaman
РИА: пресс-секретарь Shaman мог умереть после отравления неизвестным веществом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами