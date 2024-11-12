Шанс все исправить: Медведев играет с Де Минором на Итоговом. LIVE

15:55

Медведев и Де Минор встречались девять раз. Шесть побед за россиянином, три у соперника. При этом единственную встречу в 2024-м выиграл Алекс, но это было на «Ролан Гаррос» на грунте (в четвертом круге) — 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. Все остальные встречи были на харде. В последних четырех счет — 2-2.