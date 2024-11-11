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Тренер «Спартака» похвалил Дзюбу

Тренер «Спартака» Станкович отметил вклад Дзюбы в развитие футбола в России

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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Акрона» заявил, что нападающий Артем Дзюба внес большой вклад в развитие футбола в России. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, спартаковцы во время подготовки к прошедшему матчу обращали отдельное внимание на действия 36-летнего форварда.

«Мы анализировали соперника, старались ограничить из возможности при контратаках и прессинге. Я знаю, что у Дзюбы яркая карьера, что он забил много голов и сделал большой вклад в российский футбол, надо отдать ему должное за это», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее в «Спартаке» негативно оценили итоги первой половины сезона в РПЛ.

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