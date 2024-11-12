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Дзюба заявил, что «Спартак» борется за победу в РПЛ наравне с «Акроном»

Футболист Дзюба: «Спартак» борется за чемпионство наравне с «Акроном»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что московский «Спартак» не борется за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Матч ТВ».

«За чемпионство борются максимум три команды. Все остальное — это просто басни и рассказы. Условно, как «Спартак» каждый раз «борется за чемпионство», так можно и про «Акрон» кричать», — сказал Дзюба.

Футболист отметил, что за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) борются петербургский «Зенит», «Краснодар» и московское «Динамо».

В Российской премьер-лиге (РПЛ) сыграно 15 туров. По итогам первой половины сезона лидирует «Краснодар», который набрал 37 очков. На один балл от «быков» отстает петербургский «Зенит», а замыкает тройку лучших московский «Локомотив», который набрал 34 балла. «Динамо» идет на четвертой строчке, набрав 30 баллов. «Спартак» — пятый, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков.

Ранее Дзюба заявил, что хочет стать тренером.

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