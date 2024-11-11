Дзюба хочет стать тренером

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил о желании тренировать. Его слова приводит «Матч ТВ».

«В целом хочу попробовать, почему нет. Интересно. Все говорят, что это вообще другой мир. Мне хочется посмотреть с другой стороны», — заявил Дзюба.

Дзюба пополнил состав «Акрона» в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита» (0:5) Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте игры, вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

3 ноября Дзюба вышел на поле в матче с самарскими «Крыльями Советов» и забил один мяч (2:0), а в игре со «Спартаком» (0:4) результативными действиями не отметился.

Дзюбе 36 лет. Он ставит перед собой цель стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова. Сейчас на счету Дзюбы 231 гол, а рекорд Кержакова — 233 забитых мяча.

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