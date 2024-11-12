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«Не балуйся там с руками»: Дзюба рассказал о звонке Соболева

Нападающий Соболев позвонил форварду Дзюбе и посоветовал «не баловаться руками»

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Телеграм-канал «ФК «Акрон» Тольятти»

Нападающий тольяттинского «Акрона Артем Дзюба рассказал, что у него недавно состоялся телефонный разговор с форвардом петербургского «Зенита» Александром Соболевым. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

По словам футболиста, разговор прошел «по-взрослому», спокойно, однако уже в конце Соболев пошутил, упомянув интимное видео Дзюбы, которое было опубликовано в сети.

«На самом деле это Соболев сам попросил меня пообщаться по-нормальному, без шуток. Правда, сам в конце пробросил, типа: «Не балуйся там с руками». И трубку сразу положил, чтобы не услышать мой ответный панч», — рассказал Дзюба.

Дзюба — воспитанник московского «Спартака». За основную команду он дебютировал в 2006 году и играл в ней до 2015 года, при этом уходя в аренду в «Томь» и «Ростов». С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в петербургском «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем сезоне он успел провести семь матчей в чемпионате и Кубке России, отметившись в них двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюба признался, что все еще любит «Спартак».

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