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Соболева обвинили в неправоте из-за его слов про «Спартак» и команду неудачников

Шмаров: Соболев был глубоко неправ, назвав «Спартак» командой неудачников

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров назвал форварда петербургского «Зенита» Александра Соболева средненьким нападающим и критично высказался о его уходе из состава красно-белых. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Не он первый, не он последний. Но в том, что он назвал «Спартак» командой неудачников, Соболев глубоко неправ. Как можно, находясь в коллективе, такое говорить? Если человек не хочет играть в команде, он и не нужен», — заявил он.

Соболев сыграл за петербургский клуб восемь матчей в национальном первенстве и не отметился результативными действиями. Оба гола за команду он оформил в Кубке России.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле в футболке красно-белых.

В своей карьере он также выступал за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».

Ранее в «Зените» рассказали, когда можно оценивать Соболева.

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