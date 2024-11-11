В «Зените» рассказали, когда можно оценивать Соболева

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда можно дать оценку игры нападающего петербургской команды Александра Соболева. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Все оценки его игры — во время перерыва. Во время зимней паузы», — кратко ответил он.

Соболев сыграл за петербургский клуб восемь матчей в национальном первенстве и не отметился результативными действиями. Оба гола за команду он оформил в Кубке России.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». Соболев был выведен из основы московского «Спартака» после матча первого тура текущего розыгрыша Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (0:2). По данным СМИ, футболист самостоятельно сообщил главному тренеру Деяну Станковичу о том, что хочет уйти. С того момента нападающий не выходил на поле в футболке красно-белых.

В своей карьере он также выступал за «Томь», «Крылья Советов» и «Енисей».

Ранее Михаил Боярский рассказал, считает ли он провальным переход Соболева в «Зенит».