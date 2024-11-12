Названа причина, по которой «Зенит» станет чемпионом РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал причину, по которой петербургский «Зенит» выиграет Российскую премьер-лигу (РПЛ) с этом сезоне. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Я все время говорю, что «Зенит» будет чемпионом. Почему? Клуб стабильный, сильный состав. Они будут бороться! Почему «Краснодар» не станет чемпионом? Тут дело в том, что «Краснодар» играет на пределе своих возможностей», — заявил Ловчев.

10 ноября «Зенит» в рамках 15-го тура РПЛ одержал победу над грозненским «Ахматом». Встреча завершилась со счетом 2:1. На второй минуте матча счет открыл игрок «Ахматат» Арсен Адамов. Уже через семь минут счет сравнял Густаво Мантуан. Матео Кассьерра в середине первого тайма вывел «Зенит» вперед и установил окончательный счет матча.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Зенит» идет на втором месте, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», опережая клуб с берегов Невы по на один балл. На третьей строчке идет московский «Локомотив», набрав 34 очка.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет на выезде с «Оренбургом». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени.

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