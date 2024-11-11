В игре «Спартака» увидели признаки «выздоровления»

Бывший нападающий «Динамо» и «Гамбурга» Сергей Кирьяков выразил надежду, что московский «Спартак» навяжет борьбу за медали Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургскому «Зениту» и остальным командам. Его слова приводит «Советский спорт».

«Нельзя по одному матчу сказать, что вот, «Спартак» феерил, а значит, такой футбол мы увидим и против прямых конкурентов. Они на этом обжигались. Признаки выздоровления есть. Видно, что команда может прогрессировать, потенциал имеется. Гонка за первое место без «Спартака» – это не гонка», — заявил он.

10 ноября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. В следующем туре РПЛ «Спартак» дома примет столичный «Локомотив». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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