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Рублев проиграл первый матч на Итоговом турнире

Россиянин Рублев проиграл немцу Звереву на Итоговом турнире ATP

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Eloisa Lopez/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев потерпел поражение на старте Итогового турнира ATP.

Соперником россиянина был немецкий теннисист Александр Зверев. Встреча, которая продолжалась 1 час 13 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:4.

За это время Рублев выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Зверева десять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Во втором матче Рублев сразится с представителем Испании Карлосом Алькарасом, а Зверев сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

11 ноября Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он обошел австралийца Алекса Де Минора и стал восьмым. Лучшим из российских теннисистов в рейтинге ATP остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку. Еще один представитель России Карен Хачанов занимает 19-е место.

В октябре Рублев стал первым теннисистом десятилетия, которому удалось одержать более 40 побед во всех сезонах этого десятилетия.

Ранее поведение Медведева на Итоговом турнире назвали смешным.

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