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Рублев сражается со Зверевым на турнире лучших теннисистов мира. LIVE

Теннис. Итоговый чемпионат ATP. Александр Зверев — Андрей Рублев. ОНЛАЙН

Российский теннисист, восьмая ракетка мира Андрей Рублев играет на Итоговом чемпионате ATP с немцем Александром Зверевым, который занимает второе место в мировом рейтинге. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
0:00

15:0. В сетку играет россиянин.

23:59

4:3. Точно в угол бьет Рублев и, в отличие от первого сета, забирает седьмой гейм.

23:58

40:30. Андрей бьет за боковую.

23:57

40:15. Впервые за матч Рублев укорачивает и ловит на этом оппонента.

23:57

30:15. Справа классно в угол играет Рублев.

23:56

15:15. Удается прием немецкому теннисисту.

23:56

15:0. Андрей забирает очко на своей подаче.

23:55

3:3. Андрей принимает подачу, но следующим ударом немец забирает гейм.

23:55

40:15. Еще одна мощная подача, Рублеву прием не удается.

23:54

30:15. Эйс, Зверев подает со скоростью 222 км/ч.

23:54

15:15. Александр ошибается по длине.

23:53

15:0. Зверев бьет в пустой угол.

23:50

3:2. Рублев подает навылет.

23:50

40:15. Андрей четко играет в пустой угол.

23:49

30:15. Неточный кросс от Рублева, мяч летит за боковую.

23:49

30:0. Драйв-воллей от сетки сыграл Рублев. Зверев отбил, но за заднюю.

23:48

15:0. Зверев принял, но розыгрыша не получилось — аут.

23:48

2:2. Андрей срывает прием.

23:47

40:0. Эйс.

23:47

30:0. В сетку принимает россиянин.

23:46

15:0. Прессингует Зверев, Андрей бьет в сетку.

23:44

2:1. Второй подачей Рублев забирает гейм.

23:43

40:30. Классный розыгрыш провел Андрей, немец ошибается.

23:42

30:30. Рублев ошибается по длине.

23:42

30:15. Еще одна классная подача от Андрея, Зверев не принимает.

23:41

15:15. Зверев вышел в сетке и пробил в пустой квадрат.

23:40

15:0. Немец не справляется с подачей.

23:40

1:1. Андрей срывает прием и уступает гейм.

23:39

40:30. Аут у Рублева.

23:39

30:30. Дважды классно справа бьет Рублев и уже сам ловит оппонента на противоходе.

23:38

30:15. Александр здорово играет в противоход.

23:38

15:15. Отыгрывает один мяч Андрей.

23:37

15:0. Уверенный розыгрыш в исполнении Зверева.

23:36

1:0. Рублев забирает свою подачу.

23:36

40:0. Зверев ободом срывает удар.

23:36

30:0. Хороший обратный кросс исполняет Андрей.

23:35

15:0. Андрей берет очко на своей подаче, Зверев пробил в сетку.

23:32

Увы, Рублев принимает в сетку и уступает первый сет 4:6. Всего на пару минут он потерял концентрацию, и это стоило ему партии.

23:32

40:30. Рублев принимает в заднюю линию, Зверев такого не ждал и отбил в сетку!

23:31

40:15. Андрей принимает в аут.

23:31

30:15. Не справляется россиянин с приемом.

23:30

15:15. Достает Андрей мяч из угла, но не попадает в корт.

23:29

0:15. Невынужденную ошибку допускает Зверев, пробив за заднюю линию.

23:28

4:5. Мощной подачей Рублев берет гейм и остается в игре в этом сете.

23:27

40:30. Зверев принимает в сетку.

23:27

30:30. У Рублева аут.

23:27

30:15. Теперь Александр допускает ошибку по длине.

23:26

15:15. Точно под заднюю попадает Зверев.

23:26

15:0. Рублев подает навылет.

23:25

3:5. Загонял Александр соперника по корту и закончил гейм ударом в пусто угол.

23:25

40:30. Андрей принимает в аут.

23:24

30:30. В сетку с хафкорта бьет Зверев после форхенда от Рублева.

23:24

30:15. Эйс.

23:23

15:15. Теперь Рублев срывает прием.

23:23

0:15. Андрей принимает подачу, Зверев в итоге допускает ошибку.

23:20

3:4. И сходу брейкует Зверев. Первые же ошибки Рублева на своей подаче обернулись для него серьезными проблемами.

23:20

15:40. По длине ошибается Рубле, первый брейк-пойнт в матче.

23:19

15:30. Хороший прием Зверева, россиянин ошибается.

23:18

15:15. Впервые в матче Андрей отдал очко на своей подаче, пытаясь перебросить немца и пробив за заднюю линию.

23:17

15:0. Шикарно принял и отоборонялся Зверев, вынудил оппонента освободить угол, а в решающий момент пробил в аут.

23:16

3:3. В сетку принимает Рублев.

23:16

40:15. Андрей взял подачу, но затем не дотянулся до кросса в угол.

23:15

30:15. Берет Зверев розыгрыш после подачи.

23:14

15:15. Не справляется россиянин с подачей.

23:13

0:15. Классно Андрей принял и навязал сопернику долгий розыгрыш, по итогу которого Зверев сыграл в сетку!

23:11

3:2. Сетка у Зверева. Пока на своей подаче Рублев безупречен.

23:11

40:0. Немец принимает в аут.

23:10

30:0. Не достает Зверев кросс от Рублева.

23:10

15:0. Классно Андрей играет в противоход, Зверев бьет в аут.

23:09

2:2. И в этот раз Зверев уверенно забирает свою подачу.

23:09

40:0. Не справляется Андрей с косой подачей.

23:08

30:0. В сетку попадает россиянин.

23:07

15:0. Рублев неудачно принимает.

23:05

2:1. Вновь под ноль берет свой гейм Андрей — Зверев не смог принять подачу.

23:05

40:0. Далеко отошел Зверев и отдал инициативу сопернику — в итоге Андрей додавил соперника и вынудил ошибиться.

23:04

30:0. Аут у немецкого теннисиста.

23:04

15:0. Ободом принимает Зверев.

23:03

1:1. Пытался Рублев перебросить немца, но тот достал и мощным ударом в свободный угол поставил точку в гейме.

23:03

40:15. Андрей достает уходящую подачу, но принимает в сетку.

23:02

30:15. Зверев ловит оппонента на противоходе.

23:01

15:15. Отдает это очко Андрей, пробив за заднюю.

23:00

0:15. Классный розыгрыш провел Андрей, его соперник не смог перебросить сетку.

22:59

1:0. Зверев ошибается по длине, спокойно Андрей берет первый гейм.

22:59

40:0. Мощная подача по центру, Александр принимает за заднюю линию.

22:58

30:0. Немецкий теннисист играет в сетку.

22:58

15:0. Классная косая подача от Андрея, Зверев срывает прием.

22:58

Поехали! Рублев на подаче!

22:53

Идет разминка.

22:48

Теннисисты появляются на корте — совсем немного времени остается до начала матча!

22:45

Начало матча задержалось из-за церемонии награждения первой ракетки мира по итогам года — итальянца Янника Синнера.

22:42

Спортсмены разминаются в подтрибунных помещениях, скоро они выйдут на корт.

22:30

Ждем старта, противостояние должно начаться с минуты на минуту.

22:20

Начало матча запланировано на 22:30 мск.

22:15

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию матча Итогового турнира АТР между Андреем Рублевым и Александром Зверевым.

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