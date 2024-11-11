Рублев сражается со Зверевым на турнире лучших теннисистов мира. LIVE

Увы, Рублев принимает в сетку и уступает первый сет 4:6. Всего на пару минут он потерял концентрацию, и это стоило ему партии.
3:4. И сходу брейкует Зверев. Первые же ошибки Рублева на своей подаче обернулись для него серьезными проблемами.
15:15. Впервые в матче Андрей отдал очко на своей подаче, пытаясь перебросить немца и пробив за заднюю линию.
15:0. Шикарно принял и отоборонялся Зверев, вынудил оппонента освободить угол, а в решающий момент пробил в аут.
0:15. Классно Андрей принял и навязал сопернику долгий розыгрыш, по итогу которого Зверев сыграл в сетку!
40:0. Далеко отошел Зверев и отдал инициативу сопернику — в итоге Андрей додавил соперника и вынудил ошибиться.
1:1. Пытался Рублев перебросить немца, но тот достал и мощным ударом в свободный угол поставил точку в гейме.
Начало матча задержалось из-за церемонии награждения первой ракетки мира по итогам года — итальянца Янника Синнера.