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Захарова назвала безумной ложь немецкого журналиста в деле Усманова

Захарова: ложь Зеппельта говорит все о «честном» спорте и журналистике Запада

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале заявила, что признание журналиста Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта в ошибочности своих утверждений о бизнесмене Алишере Усманове и якобы имевшей место системе подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE) очень показательно.

«На этот раз он работал по заказу представителей американских фехтовальщиков. Только вот теперь его ложь оказалась настолько безумной, что ее опровергли даже и в США, и в ФРГ», — заявила Захарова.

4 августа в эфире программы ARD Sportschau и в статье об Олимпийских играх журналист ARD Хайо Зеппельт обвинил Усманова в организации «системы подкупа и манипулирования судьями» в международном фехтовании.

12 октября Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела против журналиста ARD-Sportschau Зеппельта за клеветнические высказывания в свой адрес.

25 октября немецкий Westdeutscher Rundfunk (WDR), который опубликовал материал, признал недостоверной информацию о миллиардере.

На Олимпийских играх — 2024 в фехтовании не принимали участие российские спортсмены. Российские атлеты были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) при выполнении ряда условий, в том числе и соблюдении нейтрального статуса. Всего в Париже выступили 15 человек.

Ранее Елена Вяльбе назвала кандидата на пост главы МОК политической проституткой.

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