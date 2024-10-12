Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алишер Усманов подал заявление в прокуратуру Кельна на журналиста ARD

Хансу-Йоахиму Зеппельту грозит до 2 лет тюремного заключения за клевету

close
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела против журналиста ARD-Sportschau Ханса-Йоахима Зеппельта за клеветнические высказывания в свой адрес, сообщает Bild.

Речь идет о статье Зеппельта от 4 августа «Подозрительные действия судей на Олимпиаде: 5000 евро в качестве взятки на турнире по фехтованию на саблях», в которой Зеппельт обвинил Алишера Усманова в подкупе и влиянии на судейские решения в международном фехтовании, которым миллиардер руководил до своего решения о временной приостановке полномочий из-за санкций в 2022 году. В эфире ARD Усманов также был обвинен в «организации системы подкупа судей». Миллиардер подал в суд и выиграл его.

В результате Земельный суд Гамбурга запретил распространять сделанные Зеппельтом заявления, так как они «основаны на подозрениях и нарушают права личности».

После этого все репортажи были также удалены с принадлежащего ARD сайта Sportschau.

Затем 8 октября Усманов подал заявление в прокуратуру Кельна с требованием привлечь Зеппельта к уголовной ответственности. Немецкие законы предусматривают лишение свободы сроком до двух лет за публичную клевету.

Как отметил адвокат Усманова Йоахим Штайнхефель, Зеппельт пытался очернить репутацию Усманова, не имея никаких доказательств.

«Закон предусматривает ответственность за подобные гнусные злонамеренные инсинуации. Зеппельт хотел очернить репутацию господина Усманова. Но никаких фактов у него не было. Это не журналистика, это позор», — цитирует его Bild.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Ульрих Бремер, комментируя информацию Bild, отметил, что, как правило, «прокуратура проверяет, можно ли на основании заявления о совершении правонарушения сделать вывод о наличии так называемых «первоначальных подозрений», то есть вывод о наличии минимального количества доказательств и фактов, достаточных для возбуждения уголовного дела».

«Только после этого прокуратура может начинать следственные действия», — заявил Бремер.

Зеппельт заявил Bild, что ничего не знает о заявлении со стороны Усманова.

«У меня нет ни информации от официальных органов, ни какой-либо другой информации об упомянутом вами заявлении», — сказал он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами