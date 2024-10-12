Алишер Усманов подал заявление в прокуратуру Кельна на журналиста ARD

Российско-узбекский миллиардер Алишер Усманов подал в прокуратуру Кельна заявление о возбуждении уголовного дела против журналиста ARD-Sportschau Ханса-Йоахима Зеппельта за клеветнические высказывания в свой адрес, сообщает Bild.

Речь идет о статье Зеппельта от 4 августа «Подозрительные действия судей на Олимпиаде: 5000 евро в качестве взятки на турнире по фехтованию на саблях», в которой Зеппельт обвинил Алишера Усманова в подкупе и влиянии на судейские решения в международном фехтовании, которым миллиардер руководил до своего решения о временной приостановке полномочий из-за санкций в 2022 году. В эфире ARD Усманов также был обвинен в «организации системы подкупа судей». Миллиардер подал в суд и выиграл его.

В результате Земельный суд Гамбурга запретил распространять сделанные Зеппельтом заявления, так как они «основаны на подозрениях и нарушают права личности».

После этого все репортажи были также удалены с принадлежащего ARD сайта Sportschau.

Затем 8 октября Усманов подал заявление в прокуратуру Кельна с требованием привлечь Зеппельта к уголовной ответственности. Немецкие законы предусматривают лишение свободы сроком до двух лет за публичную клевету.

Как отметил адвокат Усманова Йоахим Штайнхефель, Зеппельт пытался очернить репутацию Усманова, не имея никаких доказательств.

«Закон предусматривает ответственность за подобные гнусные злонамеренные инсинуации. Зеппельт хотел очернить репутацию господина Усманова. Но никаких фактов у него не было. Это не журналистика, это позор», — цитирует его Bild.

В свою очередь пресс-секретарь прокуратуры Ульрих Бремер, комментируя информацию Bild, отметил, что, как правило, «прокуратура проверяет, можно ли на основании заявления о совершении правонарушения сделать вывод о наличии так называемых «первоначальных подозрений», то есть вывод о наличии минимального количества доказательств и фактов, достаточных для возбуждения уголовного дела».

«Только после этого прокуратура может начинать следственные действия», — заявил Бремер.

Зеппельт заявил Bild, что ничего не знает о заявлении со стороны Усманова.

«У меня нет ни информации от официальных органов, ни какой-либо другой информации об упомянутом вами заявлении», — сказал он.