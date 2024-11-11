«Приезжают бабла заработать»: экс-глава «Локомотива» об уходе спортдиректора «Спартака»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов резко отреагировал на увольнение Томаша Амарала с поста спортивного директора столичного «Спартака», отметив, что иностранные специалисты едут в Россию только затем, чтобы заработать. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Да ну чем они все запоминаются кроме того, что приезжают бабла заработать, вот и все. Вообще от этих вещей надо давно отказываться, тренер иностранный работать не может, а уж спортивный директор, который ни Россию не знает, ни ментальность не знает, ни футбол наш. Это просто бесполезная трата денег», — сказал Наумов.

10 ноября стало известно, что Амарал, занимавший пост спортивного директора клуба с конца 2023 года, покидает «Спартак» по соглашению сторон.

10 ноября «Спартак» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) разгромил тольяттинский «Акрон». Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. В следующем туре РПЛ «Спартак» дома примет столичный «Локомотив». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее Зарема Салихова высмеяла увольнение спортивного директора из «Спартака».