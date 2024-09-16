Стали известны претенденты на пост главы МОК

На пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) претендуют семь человек, сообщает пресс-служба организации.

По официальной информации, в предвыборную гонку вступили глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Выборы нового президента МОК пройдут в марте 2025 года. Действующим главой организации является Томас Бах. На этом посту он сменил Жака Рогге.

Бах стал первым в истории немцем и первым олимпийским чемпионом, возглавившим МОК. В 1976 году Бах выиграл золото Олимпиады в командной рапире. Также Бах в 1977 году выиграл чемпионат мира в этой дисциплине.

Ранее сообщалось, что спонсор Паралимпиады-2024 отказался дарить подарки россиянам.