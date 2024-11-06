Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Один из кандидатов на пост главы МОК объяснил отстранение россиян

Глава World Athletics Коу объяснил отстранение российских легкоатлетов

close
РИА Новости

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Cебастьян Коу высказался об отстранении россиян. Его слова приводит Sportsin.

«Это решение было принято не одним мной. Во время допингового скандала мы нашли способ отделить чистых спортсменов от явно испорченной системы. Когда будет необходимо — нужно будет найти способ их вернуть», — заявил Коу.

28 октября он, во время встречи с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой, заявил, что не допустит участия россиян даже в нейтральном статусе.

Действующий глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее Ирина Винер оценила шансы на выдвижение россиянина на пост главы МОК.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами