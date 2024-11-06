Один из кандидатов на пост главы МОК объяснил отстранение россиян

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Cебастьян Коу высказался об отстранении россиян. Его слова приводит Sportsin.

«Это решение было принято не одним мной. Во время допингового скандала мы нашли способ отделить чистых спортсменов от явно испорченной системы. Когда будет необходимо — нужно будет найти способ их вернуть», — заявил Коу.

28 октября он, во время встречи с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой, заявил, что не допустит участия россиян даже в нейтральном статусе.

Действующий глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет участвовать в выборах главы организации, которые пройдут в марте 2025 года.

16 сентября сообщалось, что претендентами на пост главы МОК стали глава World Athletics Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, зимбабвийский министр спорта Кирсти Ковентри, руководитель национального олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, глава Международного союза велосипедного спорта Давид Лапартьян, а также президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш.

Ранее Ирина Винер оценила шансы на выдвижение россиянина на пост главы МОК.