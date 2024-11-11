«Спартак» и «Зенит» сразятся в Зимнем кубке РПЛ

Зимний кубок Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится в феврале в Абу-Даби. Информация об этом появилась на официальном сайте РПЛ.

За победу сразятся московские «Спартак», ЦСКА и «Динамо», петербургский «Зенит», «Ростов» и «Краснодар».

Турнир проводится третий год подряд в зимнюю паузу в Российской премьер-лиге. Соревнование традиционно проходит в столице ОАЭ. В этом сезоне будет проведено девять матчей, до этого в двух розыгрышах было сыграно шесть встреч. Дважды турнир выигрывал московский «Спартак».

В национальном первенстве уже сыграно 15 туров. Лидером турнирной таблицы РПЛ стал «Краснодар», который набрал 37 очков. «Зенит», который выигрывал чемпионат страны последние шесть лет, отстает от лидера всего на один балл. Тройку лучших после первой половины РПЛ замыкает «Локомотив», в активе команды 34 балла.

«Динамо» идет на четвертой строчке, набрав 30 баллов. «Спартак» — пятый, в активе подопечных Деяна Станковича 28 очков. На балл отстает ЦСКА, расположившийся на шестой строчке. «Ростов» идет восьмым с 17 баллами.

После 15-го тура в РПЛ запланирована пауза — на матчи сборных. Россия сыграет товарищеские игры с Брунеем и Сирией.

Ранее играющему в США Алексею Миранчуку посоветовали не приезжать в сборную России.