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Играющему в США Миранчуку посоветовали не приезжать в сборную России

Экс-игрок Канчельскис: Миранчуку лучше не приезжать в сборную России из США

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Dale Zanine-Imagn Images/Reuters

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис выразил мнение, что выступающему за американскую «Атланту Юнайтед» Алексею Миранчуку лучше не приезжать на сбор национальной российской команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Но Алексей может договориться и посоветоваться с Карпиным, стоит ли ему ехать в национальную команду. Алексею лучше остаться в Америке, потому что ему предстоят долгий перелет, а также длинная поездка на поезде. Тем более сейчас для нас игры сборной России ничего не значат», — заявил он.

В ночь на 10 ноября по московскому времени «Атланта» одержала победу в третьем матче противостояния с «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси, со счетом 3:2. Миранчук отдал результативный пас в этом поединке. Позднее в пресс-службе сборной России подтвердили, что футболист прибудет в расположение команды.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

В рамках октябрьского сбора сборная России должна была провести игру с командой Пакистана. Медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана. Таким образом, в октябре российская команда не провела ни одного матча.

Ранее иностранный игрок «Спартака» заявил, что ничего не знает об Артеме Дзюбе.

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