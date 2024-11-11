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Российским судьям увеличат гонорары

РФС увеличит гонорары российских судей

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РИА Новости

Российским арбитрам поднимут гонорары, начиная с лета 2025 года. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Источник утверждает, что с 1 июля следующего года гонорар главного арбитра за матч станет ₽214 тысяч (было 200), а его ассистента и видеоарбитра — ₽107 тысяч (было 100). Помощники арбитра ВАР будут получать ₽53,5 тысячи (вместо 50).

«Повышение в разной степени коснется и судей первой и второй лиг», — заявили в пресс-службе.

РФС 8 ноября принял решение отстранить Безбородова от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и иных соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые могут принадлежать этому арбитру. В них он заявил, что «один остался, который умеет судить».

Ранее российский арбитр рассказал, что вынужден работать курьером из-за маленькой пенсии.

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