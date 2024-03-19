Российский арбитр заявил, что вынужден работать курьером из-за маленькой пенсии

Бывший российский судья Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов поделился, что его пенсия составляет 22 тысячи рублей, в связи с чем ему приходится подрабатывать курьером в одном из московских ресторанов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Без машины, своим ходом развожу пироги по Москве, в термосумке», — заявил он.

В 90-е годы Хусаинов работал на матчах ФИФА, также в своей карьере он был администратором сборных СССР, СНГ и России. Кроме того, Хусаинов возглавлял коллегию судей России.

Он завершил судейскую карьеру после скандала в Израиле в 1999 году, когда его бригаду не допустили до работы на матче Кубка УЕФА «Хапоэль» Хф (Израиль) — «Брюгге» (Бельгия). За день до игры в СМИ появились статьи о том, что российские арбитры неподобающе вели себя в Израиле — якобы выпивали, заигрывали с сотрудницами полиции в аэропорту и официантками в ресторане.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее экс-тренер сборной России по футболу пожаловался на маленькую пенсию.