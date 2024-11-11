«Есть единомыслие в игре»: российский тренер назвал главное открытие РПЛ

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов назвал в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» московский «Локомотив» главным открытием первого круга Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Меня удивил в первом круге «Локомотив». В команду подобрали хороших игроков, в чем заслуга школы и академии. Есть единомыслие в игре «железнодорожников». В важные моменты футболисты быстро пытаются реализовать моменты. Получается приятная глазу картина. Батраков не случайно сейчас лидирует в гонке бомбардиров. Сочетание командных и индивидуальных действий подбросило «Локомотив» на верх турнирной таблицы», — сказал Билялетдинов.

В матче 15-го тура РПЛ «Локомотив» обыграл воронежский «Факел». Встреча, которая состоялась на стадионе «РЖД Арена» в Москве, завершилась со счетом 2:1. Первый гол в этом поединке оформил 19-летний игрок «железнодорожников» Алексей Батраков, который реализовал пенальти на 29-й минуте игры. «Факел» сравнял на 84-й минуте, отличился Евгений Марков. На 92-й минуте Батраков оформил дубль, реализовав еще один 11-метровый удар.

После первого круга «Локомотив» идет на третьей строчке в РПЛ, набрав 34 очка. На первом месте идет «Краснодар» (37), вторую строчку занимает петербургский «Зенит» (36).

Ранее в «Локомотиве» объяснили, как смогли дожать «Факел».