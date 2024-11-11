«Спартак» может расстаться с приобретенным летом легионером

Бразильский нападающий Виллиан Жозе может покинуть московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.

Источник утверждает, что москвичи могут прекратить сотрудничество с футболистом в декабре. Судьба игрока в клубе будет зависеть от главного тренера Деяна Станковича — окончательное решение останется именно за ним.

Сам футболист не планирует покидать «Спартак». Его вполне устраивают условия — он получает €1,7 млн в год.

Виллиан Жозе перешел в «Спартак» из «Бетиса». В составе андалусийской команды он провел 126 матчей, в которых забил 31 мяч и сделал 12 результативных передач. Гол в ворота «Динамо» пока что стал единственным для бразильского форварда в составе красно-белых. Всего за клуб он принял участие в 11 встречах. К тому же, этот мяч оказался решающим: «Спартак» одержал волевую победу со счетом 3:2.

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