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Воспитаннику «Реала» предрекли успех в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Игнатов заявил, что Виллиан Жозе покажет себя в клубе

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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов предположил, что бразильский нападающий команды Виллиан Жозе покажет свой лучший уровень игры через два матча. Слова 24-летнего футболиста приводит Legalbet.

«Жозе уже набрал неплохую форму и забил отличный мяч в ворота «Динамо» («Спартак» одержал победу над бело-голубыми в матче Кубка России, и бразилец забил победный мяч со штрафного на 90-й минуте. Это был его первый гол в составе красно-белых. — «Газета.Ru»). Думаю, еще пару игр, и Виллиан покажет себя», — сказал Игнатов.

Ранее Жозе тренировался в академии мадридского «Реала», а затем играл в Испании за «Сарагосу», «Лас-Пальмас», «Реал Сосьедад» и «Бетис».

Игнатов подчеркнул, что бразильский нападающий является очень техничным футболистом.

«Я давно слежу за чемпионатом Испании и видел, как Виллиан выступал там. Теперь лично убедился, что у него действительно очень хорошие качества», — сказал полузащитник «Спартака».

Жозе подписал контракт с красно-белыми летом 2024 года.

Ранее 19-летний российский самородок восхитил иностранного футболиста.

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