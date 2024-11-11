В «Спартаке» негативно оценили итоги первой половины сезона в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Акрона» заявил, что не совсем доволен выступлением своей команды в первой половине сезона. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, спартаковцы не досчитались нескольких очков в таблице.

«Можно было бы и лучше, я в этом отношении реалист. Я думаю, что мы недосчитались 4-5 очков за этот период. Нам нужен тот менталитет, что в матче с ЦСКА, что был сегодня. Но это только начало работы. Мы должны обрести стабильность и провести оставшуюся половину чемпионата без сильных перепадов», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что в «Акроне» остались довольны итогом первой половины сезона в РПЛ.