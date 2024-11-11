В «Акроне» остались довольны итогом первой половины сезона в РПЛ

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака»» заявил, что по большей степени удовлетворен стартом своей команды в дебютном сезоне в чемпионате страны. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Отдельными периодами мы довольны, отдельными — не очень. Я горжусь теми футболистами, с которыми мы работаем. Команда не может быть готова сразу играть в РПЛ, для многих игроков это первый опыт игры в Премьер-лиге, и то, что они показывают, я этому очень рад и очень благодарен им за их работу», — заявил Тедеев.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Александр Максименко заявил, что не знает, участвует ли «Спартак» в чемпионской гонке.