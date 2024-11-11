Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рублев поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

Россиянин Андрей Рублев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP

close
Susana Vera/Reuters

Россиянин Андрей Рублев поднялся на одну позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновление которого было опубликовано на официальном сайте организации.

Рублев обошел австралийца Алекса Де Минора и стал восьмым. Лучшим из российских теннисистов в рейтинге ATP остается Даниил Медведев, который занимает четвертую строчку. Еще один представитель России Карен Хачанов занимает 19-е место.

Возглавляет рейтинг ATP итальянский теннисист Янник Синнер, который выиграл «Мастерс» в Шанхае. Представитель Германии Александр Зверев идет на втором месте, замыкает тройку лучших испанец Карлос Алькарас. Американский теннисист Тейлор Фриц идет пятым, а серб Новак Джокович — шестым.

Ранее Рублев выиграл в матче турнира в Стокгольме и стал первым теннисистом десятилетия, которому удалось одержать более 40 побед во всех сезонах.

Ранее Фриц назвал смешным поведение россиянина Даниила Медведева в матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами