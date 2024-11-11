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Судью Безбородова обвинили в введении в заблуждение дисциплинарной комиссии РФС

Каманцев: арбитр Безбородов ввел в заблуждение дисциплинарную комиссию РФС

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Владимир Песня/РИА Новости

Арбитр Владислав Безбородов ввел в заблуждение дисциплинарную комиссию судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), за что его отстранили до конца сезона. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил председатель судейского комитета РФС и экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) при президенте союза Павел Каманцев.

«На отправленный запрос Владислав ответил, что не оставлял этот комментарий, однако в ходе технического расследования было доказано, что именно он писал. Поэтому возникла вторая статья о предоставлении недостоверных сведений, о введении в заблуждение, это подразумевает самое строгое наказание», — сказал Каманцев.

Он также отметил, что если бы Безбородов признался в публикации комментария, то наказание могло бы быть другим.

Российский футбольный союз 8 ноября принял решение отстранить Безбородова от работы на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и иных соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25.

Telegram‑канал «Алё, рэф!» опубликовал скриншоты комментариев, которые могут принадлежать этому арбитру, а сам про себя он говорил, что «один остался, который умеет судить».

В 12-м туре РПЛ 51‑летний Безбородов обслуживал матч грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела», который завершился победой воронежского клуба со счетом 3:2. После матча «Факел» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию по поводу решения Безбородова не назначать пенальти в ворота «Ахмата». Позднее ЭСК вынесла вердикт и признала ошибочным решение Безбородова не ставить 11-метровый удар на 75-й минуте игры.

Ранее российский арбитр рассказал, что вынужден работать курьером из-за маленькой пенсии.

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