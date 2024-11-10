Футболист «Спартака» верит, что команда может победить в РПЛ

Футболист московского «Спартака» Олег Рябчук заявил, что в команде верят в победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Какая у нас задача? Выигрывать каждую игру, и посмотрим, что будет. Если математические шансы на золото есть, значит, мы верим в это», — сказал Рябчук.

Встреча между «Спартаком» и «Акроном», которая состоялась в рамках чемпионата России 10 ноября, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Спартака».

Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Лидирует в турнире «Краснодар», имеющий в активе 37 баллов.

Ранее бывший президент «Спартака» раскритиковал главного тренера команды.