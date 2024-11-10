Дзюбу удивили фанаты «Спартака»

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба заявил, что фанаты московского «Спартака» стали теплее относиться к нему, передает »РБ Спорт».

«Со временем все успокаивается, начинает просыпаться логика у людей. Намного потеплее болельщики стали. У «Спартака» все хорошо, у меня тоже», — сказал Дзюба.

Встреча между «Спартаком» и «Акроном», которая состоялась в рамках Российской премьер-лиги 10 ноября, завершилась со счетом 4:0 в пользу «Спартака».

Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Команда на восемь очков отстает от лидирующего «Краснодара», который пока не сыграл в 15-м туре. «Акрон» расположился на девятой позиции, имея в активе 16 баллов. Вторым в чемпионате идет московский «Локомотив», имея в активе 35 баллов.

В следующем туре РПЛ «Спартак» дома примет столичный «Локомотив». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Акрон» 22 ноября проведет гостевой матч против казанского «Рубина». Футболисты начнут встречу в 19:00 мск.

Ранее фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу матерными словами.