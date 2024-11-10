Фанаты «Спартака» оскорбляли Дзюбу матерными словами

Фанаты московского «Спартака» на матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тольяттинского «Акрона» обматерили игрока команды из Самарской области Артема Дзюбу. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Сейчас в матче между «Спартаком» и «Акроном» идет перерыв. После первого тайма «Спартак» ведет со счетом 1:0. Единственный мяч забил Тео Бонгонда. Дзюба вышел на поле с первых минут.

Дзюба выступал за «Спартак» с 2006 по 2015 год. В 2015 году он перешел в петербургский «Зенит».

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 25 баллов. Команда на 11 очков отстает от лидирующего «Краснодара», который также пока не сыграл в 15-м туре. «Акрон» расположился на девятой позиции, имея в активе 16 баллов.

В следующем туре РПЛ «Спартак» дома примет столичный «Локомотив». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Акрон» 22 ноября проведет гостевой матч против казанского «Рубина». Футболисты начнут встречу в 19:00 мск.

Ранее бывший футболист рассказал об отношении Дзюбы к матчу со «Спартаком».