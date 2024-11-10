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Стала известна судьба главного тренера «Спартака» после ухода спортдиректора команды

Главный тренер «Спартака» Станкович не будет уволен из команды

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что главный тренер команды Деян Станкович не будет уволен из команды после ухода из клуба спортивного директора Томаша Амарала, передает «Матч ТВ».

«Я считаю, что увольнение Амарала не влияет на Деяна. Он наш тренер, и будем делать все для его успеха», — сказал Малышев.

Амарал покинул «Спартак» 10 ноября.

10 ноября «Спартак» разгромил тольяттинской «Акрон» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 4:0.

Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 28 баллов. Команда на восемь очков отстает от лидирующего «Краснодара», который пока не сыграл в 15-м туре.

Ранее в «Спартаке» остались довольны разгромом «Акрона».

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