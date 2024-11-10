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В «Спартаке» остались довольны разгромом «Акрона»

Тренер «Спартака» Станкович заявил, что доволен всем в матче с «Акроном»

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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович после матча 15-го тура Российской премьер-лиги против «Акрона» заявил, что доволен итоговой победой. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, спартаковцы в прошедшей игре показали, как надо действовать во всех матчах.

«Все матчи разные, поэтому нужны разные игроки. Я сегодня доволен абсолютно всеми, наша команда показала, как должен играть «Спартак» всегда», — заявил Станкович.

Встреча завершилась со счетом 4:0. Счет в первом тайме открыл Тео Бонгонда. Во второй половине встречи точными ударами отметились Манфред Угальде, который забил дважды, и Бонгонда. При счете 0:4 красную карточку получил игрок «Акрона» Солтмурад Бакаев.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Александр Мостовой готов войти в тренерский штаб «Динамо».

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