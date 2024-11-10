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«Дурные деньги»: названа причина, зачем иностранцы получают паспорт России

Экс-судья Стипиди объяснил гражданство игрока «Зенита» Сантоса большими деньгами

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футбольный судья Павел Стипиди назвал причину, по которой иностранные футболисты, выступающие в Российской премьер-лиге (РПЛ), хотят получить гражданство Российской Федерации. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

»Дуглас Сантос получил российский паспорт, и еще заговорили другие легионеры, что хотят так. Я не думаю, что люди настолько прониклись любовью к России, что захотели ее паспорта. Просто есть большие дурные деньги, которые им платят», — заявил он.

Российское гражданство было предоставлено Дугласу Сантосу в соответствии с указом, подписанным президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Таким образом, 30-летний защитник, выступающий за «Зенит» с 2019 года, не будет считаться легионером в Российской премьер-лиге, а также получит возможность выступать за сборную России.

2 ноября колумбийский полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль, который ранее выступал в столичном ЦСКА, заявил о желании последовать примеру Дугласа Сантоса и получить российский паспорт.

Ранее ЦСКА вырвал победу у «Крыльев Советов» в РПЛ.

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