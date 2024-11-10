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ЦСКА вырвал победу у «Крыльев Советов» в РПЛ

Дебютный гол Кругового принес ЦСКА победу над «Крыльями Советов» в РПЛ

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ПФК ЦСКА

Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в 15-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, завершилась со счетом 2:1. Армейский клуб открыл счет в матче, на 45+5 минуте отличился Игорь Дивеев. Самарцы сравняли на 60-й минуте поединка, автором гола стал Игорь Дмитриев. Победный мяч в этом поединке забил Данил Круговой на 84-й минуте. Для него этот гол стал дебютным за армейский клуб в РПЛ.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого назначен Иван Абросимов из Санкт-Петербурга.

В турнирной таблице РПЛ армейский клуб занимает пятое место, набрав 27 баллов. Его отставание от лидера — «Краснодара» — составляет девять баллов при том условии, что «быки» также еще не сыграли матч 15-го тура. Самарская команда идет на 12-й строчке, набрав 12 баллов.

В следующем туре РПЛ ЦСКА на домашнем стадионе примет «Ростов». Встреча состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. «Крылья Советов» свой следующий поединок также дома против грозненского «Ахмата» 24 ноября. Игра начнется в 14:00 мск.

Ранее в ЦСКА объяснили отстранение голкипера из-за «Спартака».

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