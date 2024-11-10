Дзюба попал в стартовый состав «Акрона» на матч со «Спартаком»

Московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон» объявили стартовые составы на матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

«Акрон»: Волков, Савичев, Фернандес, Эшковал, Витор, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.

«Спартак» и «Акрон» сыграют в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния, главным арбитром которого был назначен Сергей Иванов.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на пятом месте, набрав 25 баллов. Команда на 11 очков отстает от лидирующего «Краснодара», который также пока не сыграл в 15-м туре. «Акрон» расположился на девятой позиции, имея в активе 16 баллов.

В следующем туре РПЛ «Спартак» дома примет столичный «Локомотив». Игра состоится 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Акрон» 22 ноября проведет гостевой матч против казанского «Рубина». Футболисты начнут встречу в 19:00 мск.

Ранее Дзюба заявил о желании сыграть против «Спартака».