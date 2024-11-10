Бывший футболист рассказал об отношении Дзюбы к матчу со «Спартаком»

Бывший футболист клубов Российской премьер-лиги Максим Деменко, выступавший в том числе за московский «Спартак», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о противостоянии красно-белых с новичком РПЛ тольяттинским «Акроном», за который теперь выступает их воспитанник Артем Дзюба.

«Не думаю, что тут осталась интрига. Наверное, больше в этом плане интрига в матчах «Акрона» с «Зенитом», поскольку Дзюба много лет провел за «Зенит» уже после «Спартака». Но для Артема и матчи со «Спартаком» будут принципиальными. Но так для любой команды. Против таких статусных клубов, против лидеров российского футбола все хотят себя проявлять, привлекать к себе внимание. Так что футболисты «Акрона» будут настроены максимально», — считает Деменко.

«Спартак» занимает пятое место в Премьер-лиге, набрав 25 очков после 14-ти туров. «Акрон» располагается в своем дебютном сезоне в РПЛ на девятой позиции с 16 очками.

Артем Дзюба после подписания контракта с «Акроном» в качестве свободного агента провел шесть матчей за тольяттинцев в РПЛ, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Александр Мостовой оценил фактор Дзюбы в матче со «Спартаком».