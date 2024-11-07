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Губерниев призвал Карпина вызвать Дзюбу в сборную России

Губерниев считает, что вызов Дзюбы в сборную России повысит интерес

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Пресс-служба телеканала «Россия»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина вызвать нападающего «Акрона» Артема Дзюбу в команду. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Приглашение Дзюбы придаст больше интереса к этим матчам. Решение за Карпиным, но я бы вообще не думал – вызывать или нет. Не люблю слово «хайп», но это действительно был бы «хайп здорового человека», — заявил Губерниев.

Дзюба в составе сборной России — участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Вызовы в национальную команду он перестал получать с 2021 года, когда на место главного тренера сборной пришел Валерий Карпин, с которым у него был давний конфликт. Дзюба делит с Александром Кержаковым первое место по количеству голов за сборную России — оба забили по 30 мячей.

15 ноября сборная России сыграет товарищеский матч с Брунеем. 19 ноября россияне сразятся с командой Сирии.

Ранее экс-игрок Дмитрий Булыкин призвал не устраивать в сборной России проходной двор.

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