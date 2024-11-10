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Овечкин сократил отставание от рекорда Ягра по победным голам в НХЛ

Овечкин приблизился к рекорду Ягра по количеству победных шайб в НХЛ

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз» забросил 131-ю победную шайбу.

Таким образом, хоккеист сократил отставание от рекорда, который принадлежит чешскому хоккеисту Яромиру Ягру, который оформил на четыре гола больше.

Встреча «Вашингтона» и «Сент-Луиса» завершилась со счетом 8:1, Овечкин в этом противостоянии оформил дубль.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайбы, он отстает от Гретцки на 31 гол. Благодаря оформленному дублю он вышел на второе место в списке лучших снайперов текущего сезона. Всего в 14 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал восемь результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Торонто Мэйпл Лифс», матч состоится 14 ноября. Стартовая сирена прозвучит в 03:30 по московскому времени.

Ранее выступающий в России американец восхитился Овечкиным.

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