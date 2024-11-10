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Овечкин вышел на второе место в списке лучших снайперов сезона НХЛ

Овечкин поднялся на второе место в списке снайперов сезона НХЛ

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на второе место в списке лучших снайперов текущего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 10 ноября «Вашингтон» в рамках регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Сент-Луис» со счетом 8:1. Овечкин в этом поединке оформил дубль, эти шайбы стали для него девятой и десятой в текущей «регулярке».

Это позволило Овечкину оказаться на второй позиции, а лучшие снайперы сезона НХЛ имеют на гол больше. По 11 заброшенных шайб есть у Никиты Кучерова («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сэма Райнхарта («Флорида Пантерз») и Вильяма НюландераТоронто Мэйпл Лифс»).

Овечкин также записал на свой счет восемь голевых передач в 14-ти матчах сезона. Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уйэна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру набрал 863, он отстает от Гретцки на 31 гол.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против «Торонто Мэйпл Лифс», матч состоится 14 ноября. Стартовая сирена прозвучит в 03:30 по московскому времени.

Ранее выступающий в России американец восхитился Овечкиным.

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