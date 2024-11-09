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«Он в огне»: выступающий в России американец восхитился Овечкиным

Вратарь «Динамо» Миска: Овечкин может побить рекорд Гретцки в этом сезоне

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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Американский голкипер московского «Динамо» Хантер Миска признался, что восхищается российским нападающим и капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и его игрой на старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Овечкин в огне! Я смотрел последние пять-шесть игр «Вашингтона», он действительно в потрясающей форме. Александр был невероятен в этих матчах. Я думаю, у него отличные шансы побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне», — сказал Миска.

В ночь на 9 ноября «Вашингтон» проиграл в матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» со счетом 4:2. Овечкин остался без очков и прервал свою голевую серию. В предыдущих пяти встречах он оформил шесть голов и отдал пять результативных передач. Сейчас у него 16 (8+8) очков в 13 играх сезона.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге. На счету российского нападающего 861 шайба, его отставание от Гретцки (894) составляет 33 гола.

Ранее российский хоккеист единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

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