Овечкин стал лучшим игроком матча «Вашингтона с «Сент-Луисом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 8:1. Овечкин в этом противостоянии оформил дубль.

Второй и третьей звездами также стали игроки «Кэпиталз» — голкипер Логан Томпсон, который отразил 24 удара по своим воротам, и Коннор Макмайкл, который, как и Овечкин, забросил две шайбы в этом противостоянии.

Российский хоккеист продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, в активе которого 894 шайбы. Овечкин за всю карьеру забросил 863 шайб, он отстает от Гретцки на 31 гол. Благодаря оформленному дублю он вышел на второе место в списке лучших снайперов текущего сезона. Всего в 14 матчах сезона Овечкин забросил десять шайб и отдал восемь результативных передач.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет против »Торонто Мэйпл Лифс», матч состоится 14 ноября. Стартовая сирена прозвучит в 03:30 по московскому времени.

Ранее выступающий в России американец восхитился Овечкиным.