Гретцки назвал плюсы ситуации Овечкина для «Вашингтона»

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что погоня российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за его «вечным» снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) является весьма захватывающим временем для всей команды. Слова Гретцки приводит RMNB.

«Очевидно, что сейчас все сосредоточены на Овечкине, но это достаточно весело и для его партнеров. Я помню своих товарищей по команде, им нравилось быть в такой ситуации. И они это принимали. Я уверен, что все хоккеисты «Вашингтона» тоже принимают правила игры вместе с Алексом», — заявил он.

В ночь на 7 ноября «Вашингтон» со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил победную шайбу в этом поединке, а также записал на свой счет голевую передачу. Таким образом, он продлил свою результативную голевую серию до пяти игр.

Овечкин был признан лучшим игроком поединка. Хоккеист забросил 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, тем самым сократив отставание от «вечного» снайперского рекорда Гретцки (894) до 33 голов.

Ранее в «Вашингтоне» высказались об игре Овечкина.