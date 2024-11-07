Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гретцки назвал плюсы ситуации Овечкина для «Вашингтона»

Гретцки: все сосредоточены на Овечкине, но это весело для его партнеров

close
Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что погоня российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за его «вечным» снайперским рекордом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) является весьма захватывающим временем для всей команды. Слова Гретцки приводит RMNB.

«Очевидно, что сейчас все сосредоточены на Овечкине, но это достаточно весело и для его партнеров. Я помню своих товарищей по команде, им нравилось быть в такой ситуации. И они это принимали. Я уверен, что все хоккеисты «Вашингтона» тоже принимают правила игры вместе с Алексом», — заявил он.

В ночь на 7 ноября «Вашингтон» со счетом 3:2 обыграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил победную шайбу в этом поединке, а также записал на свой счет голевую передачу. Таким образом, он продлил свою результативную голевую серию до пяти игр.

Овечкин был признан лучшим игроком поединка. Хоккеист забросил 861-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге, тем самым сократив отставание от «вечного» снайперского рекорда Гретцки (894) до 33 голов.

Ранее в «Вашингтоне» высказались об игре Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами